СК расследовал отравление 87 человек в школе Камчатки

Анализ показал наличие в еде бактерии, вызывающей инфекционное заболевание ЖКТ.
Следователи завершили расследование уголовного дела о массовом отравлении школьников и педагогов в городе Елизово. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.
«Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению должностных лиц акционерного общества в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в ведомстве. Установлено, что должностные лица АО «Петропавловский хлебокомбинат», поставлявшего продукцию в школу, не обеспечили соблюдение санитарных норм.
По материалам следствия, с 7 по 10 октября 2024 года в школьной столовой города Елизово 85 учеников и двое педагогов получили пищевое отравление после употребления блинов. Они содержали бактерии, вызывающие инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.
После инцидента все нарушения, выявленные Роспотребнадзором, были устранены. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи материалов в суд.