СК расследовал отравление 87 человек в школе Камчатки

«Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению должностных лиц акционерного общества в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в ведомстве. Установлено, что должностные лица АО «Петропавловский хлебокомбинат», поставлявшего продукцию в школу, не обеспечили соблюдение санитарных норм.