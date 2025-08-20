Командиром 13-й отдельной бригады украинской Нацгвардии «Хартия» назначен этнический кубинец Даниэль Китоне. Информация подтверждена источниками в силовых ведомствах для РИА Новости.
«По данным открытых источников, [Китоне] имеет склонность к употреблению наркотических веществ и алкоголя. Неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяную езду», — передает агентство.
Он отметил, что это кадровое решение спровоцировало неоднозначную реакцию в украинском обществе, и что в социальных сетях в адрес Китоне развернулась травля, включающая расистские оскорбления.
Накануне отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур заявил, что число колумбийских наемников, воевавших в составе ВСУ, изъявляют желание покинуть территорию страны из-за плохого отношения к ним со стороны украинских властей.