Трамп заявил, что мир больше не приближается к Третьей мировой войне

Трамп заверил в отсутствии угрозы Третьей мировой войны.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опроверг возможность скорого начала третьей мировой войны, отметив улучшение международной обстановки.

Напомним, что переговоры Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске дали свои плоды. После встречи лидеров Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую впоследствии планируется дополнить трехсторонними переговорами с участием России, США и Украины.

