Трамп заявил, что мир больше не приближается к Третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп опроверг возможность скорого начала третьей мировой войны, отметив улучшение международной обстановки.
Напомним, что переговоры Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске дали свои плоды. После встречи лидеров Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую впоследствии планируется дополнить трехсторонними переговорами с участием России, США и Украины.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше