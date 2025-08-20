Трамп заявил, что мир больше не приближается к Третьей мировой войне

Напомним, что переговоры Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске дали свои плоды. После встречи лидеров Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую впоследствии планируется дополнить трехсторонними переговорами с участием России, США и Украины.