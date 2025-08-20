Богатая омега-3 кислотами диета на 40−45% снижает риск развития миопии у детей

В ходе последующего анализа исследователи разбили детей на несколько групп в зависимости от того, какие продукты они употребляли в пищу, а также как часто они читали или занимались спортом, и сопоставили различия в частоте развития миопии и связанных с ней деформаций глазного яблока. Этот анализ указал на то, что одним из самых значимых факторов, влиявших на шансы развития близорукости, было употребление пищи с малой или большой долей омега-3 жирных кислот.