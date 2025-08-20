Ричмонд
РИАН: работа экс-руководства Курской области нанесла ущерб обороноспособности РФ

Действия бывшего замгубернатора Курской области Дедова «причинили экономический ущерб Российской Федерации».

Согласно судебным документам, доступным РИА Новости, предыдущие власти Курской области своими действиями нанесли ущерб оборонному потенциалу РФ.

В них указано, что, как считает следствие, действия ныне обвиняемого по уголовному делу бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова «причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства».

Напомним, что в апреле этого года Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова.

Следствие полагает, что фигуранты совместно с руководителями Корпорации развития Курской области (включая арестованного экс-главу структуры Владимира Лукина) организовали хищение 1 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных для строительства пограничных укреплений.

Накануне Мещанский суд Москвы продлил срок ареста основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу до 25 ноября.