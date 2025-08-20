РИАН: работа экс-руководства Курской области нанесла ущерб обороноспособности РФ

Согласно судебным документам, доступным РИА Новости, предыдущие власти Курской области своими действиями нанесли ущерб оборонному потенциалу РФ.
В них указано, что, как считает следствие, действия ныне обвиняемого по уголовному делу бывшего замгубернатора Курской области Алексея Дедова «причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства».
Напомним, что в апреле этого года Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова.
Следствие полагает, что фигуранты совместно с руководителями Корпорации развития Курской области (включая арестованного экс-главу структуры Владимира Лукина) организовали хищение 1 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных для строительства пограничных укреплений.
Накануне Мещанский суд Москвы продлил срок ареста основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу до 25 ноября.