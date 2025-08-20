Ричмонд
С сентября водителей в Новосибирске будут проверять на опьянение по-новому

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать обновленные правила медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение.

По информации члена Общественной палаты Евгения Машарова, изменения, хотя и незначительные, направлены на повышение точности процедур.

Ключевые нововведения включают:

— Увеличение интервала между проверками на алкотестере с 15−20 до 15−25 минут.

— Требование сдачи анализа мочи в течение 30 минут после назначения, в противном случае потребуется сдать кровь.

— Обязанность медицинских учреждений хранить биоматериалы в течение трех месяцев после выдачи, пишет pensnews.ru.

Как отметил Евгений Машаров, новые меры призваны повысить достоверность результатов. Он также подчеркнул, что граждане смогут оспаривать результаты освидетельствования в судебном порядке в случае сомнений в их корректности.