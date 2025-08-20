В Новосибирске могут ввести штраф до 15 тысяч за «иранскую тонировку»

«Иранская тонировка» представляет собой рулонные шторки, которые легко устанавливаются и снимаются, не требуя сложных усилий. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, такие приспособления увеличивают риск аварий на дорогах. В связи с этим НАС направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой установить штрафы за использование устройств, имитирующих тонировку.