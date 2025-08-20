Ричмонд
В Новосибирске могут ввести штраф до 15 тысяч за «иранскую тонировку»

В России обсуждается возможность введения нового штрафа для водителей за применение так называемой «иранской тонировки».

По информации Telegram-канала SHOT, сумма штрафа может достигать 15 тысяч рублей.

«Иранская тонировка» представляет собой рулонные шторки, которые легко устанавливаются и снимаются, не требуя сложных усилий. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, такие приспособления увеличивают риск аварий на дорогах. В связи с этим НАС направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой установить штрафы за использование устройств, имитирующих тонировку.

Согласно предложениям автоэкспертов, за первое нарушение водителю придется заплатить не менее 5 тысяч рублей, а за повторное — до 15 тысяч рублей. Кроме того, союз выступил с инициативой полностью запретить продажу подобных приспособлений в России.