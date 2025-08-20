Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 августа 2025

Погода в Иркутске 20 августа 2025 обещает быть облачной и дождливой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +20 градусов, температура ночью +13…+15. Ветер 3−8 м/с.
— Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ночью ливневые, днем сильные и очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то до +11…+16. Температура ночью +10…+15, при прояснении +3…+8. Вот что обещает погода в Иркутске 20 августа 2025.