Трамп положительно высказался о настрое по Украине: вот что он сказал

Трамп рассказал об оптимистичном настрое на урегулирование конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он проинформировал американского журналиста Марка Левина.

«Стоит быть немного оптимистичным», — заявил глава Белого дома.

При этом президент США отметил, что разрешение украинского конфликта сопряжено с большими трудностями, чем изначально ожидалось.

Ранее в Белом доме прошла встреча Трампа с киевским главарем Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп отказался уходить в отпуск из-за положительного сдвига в переговорах по Украине. При этом Левитт подчеркнула, что в случае необходимости возможна организация встречи с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского.

Позднее Трамп заверил мировую общественность в отсутствии угрозы Третьей мировой войны.

