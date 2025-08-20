Трамп положительно высказался о настрое по Украине: вот что он сказал

Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп отказался уходить в отпуск из-за положительного сдвига в переговорах по Украине. При этом Левитт подчеркнула, что в случае необходимости возможна организация встречи с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского.