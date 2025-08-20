Трамп положительно высказался о настрое по Украине: вот что он сказал

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом он проинформировал американского журналиста Марка Левина.
«Стоит быть немного оптимистичным», — заявил глава Белого дома.
При этом президент США отметил, что разрешение украинского конфликта сопряжено с большими трудностями, чем изначально ожидалось.
Ранее в Белом доме прошла встреча Трампа с киевским главарем Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп отказался уходить в отпуск из-за положительного сдвига в переговорах по Украине. При этом Левитт подчеркнула, что в случае необходимости возможна организация встречи с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и киевского главаря Владимира Зеленского.
Позднее Трамп заверил мировую общественность в отсутствии угрозы Третьей мировой войны.