СМИ: Путин растрогал весь мир, встав на колено около могилы военного на Аляске

Снимок с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на котором он во время посещения кладбища Форт Ричардсон на Аляске опустился на колено, растрогал весь мир. Об этом написал китайский портал Baijiahao.
На фото, распространенном в Сети, можно увидеть, как глава РФ опустился на колено, чтобы возложить букет красных роз около надгробия.
— Этот поступок Путина вызвал сильные эмоции у всех, кто присутствовал на церемонии, — говорится в статье.
Данный момент был запечатлен многими зарубежными журналистами и получил широкий отклик, появившись на первых страницах изданий. В материалах отмечалось, что отношение российского лидера к памяти павших советских воинов вызывает глубокое уважение, передают «Известия».
15 августа Владимир Путин по завершении переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на военном кладбище Форт-Ричардсон, которое находится рядом с военной базой Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Там находятся 14 советских захоронений.