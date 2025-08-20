Ричмонд
Мы прошли там, где враги не ждали нас увидеть

Наш спецкор, старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. На этот раз он поговорил с бойцами 36-й армии группировки войск «Восток», участвовавшей в освобождении села Воскресенка, ДНР.

Боец с позывным «Инструктор» — командир роты штурмовиков 36-й армии. В составе его подразделения — взвод огневой поддержки с минометами, расчеты противотанковых средств, отделение эвакуации и свой взвод БПЛА.

«Приморец» — доброволец, опытный командир взвода. Он признается, что главный урок он усвоил мгновенно: скорость решения и чистая работа по связи.

— Когда командир слышит твое «вижу», и в ту же секунду летит корректировка, — значит, взвод живет одним дыханием, — говорит он.

Штурм, о котором идет речь, готовили не как «лобовой». Противник ожидал движения по привычным «коридорам». Командование роты приняло другое решение: идти полями. В одном месте бойцы сливались с темной землей, в другом — с ржаным полем, подбирая маршрут под цвет формы. «Мы прошли там, где нас не ждали», — кратко резюмируют в роте.

Враги — не безупречны, но упорны. По оценке «Инструктора», им не хватает опыта «контактного» боя, но они держатся стойко и пытаются восполнить это инженерией и огнем: плотная артиллерия, системы траншей вдоль лесополос, укрепления и даже бетонные укрытия с тяжелыми дверями — серьезная, заранее подготовленная оборона. Прорыв стал возможен именно за счет нестандартного подхода, скорости и слаженности штурмовиков.

Главный принцип — самодостаточность. БПЛА дают картинку, минометы тут же «подворачивают» огонь, эвакуация готова с первой минуты, а взводные корректируют по радио сразу. Двигались в разное время суток. Днем — «в наглую», когда позволяла обстановка; ночью — используя приборы ночного видения, маскировку и средства снижения заметности.

О победе в роте кричат троекратное «ура» — по-военному лаконично. Но сразу после — привычный и в то же время самый тяжелый для командира долг: эвакуировать своих.

— За каждым бойцом — семья. И если случается страшное, я стараюсь, чтобы наших мы выносили своими силами, — говорит «Инструктор».

После боя — снова занятия. Отрабатывают навыки до автоматизма.

Также в роте благодарят волонтеров. Отдельные вещи приходят вовремя и к месту, а главное — создают ощущение плеча в тылу.

КСТАТИ.

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Воскресенка Великоновоселковского района ДНР 15 июля. Кадры с гордо развевающимся российским триколором опубликовали в Минобороны РФ. В тот же день подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Петровка Покровского района ДНР.

