Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы категории работников, которым повысят зарплату с 1 октября

Доцент Коваленко: бюджетникам и военным с 1 октября повысят зарплату.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Повышение должностных окладов с 1 октября затронет несколько категорий работников бюджетных организаций, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, повышение коснется сотрудников федеральных бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также тех, кто работает в федеральных органах государственной власти.

«Кроме этого, рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной. Повышение коснется медицинских, образовательных и других организаций, которые имеют федеральное подчинение», — пояснила Коваленко.

При этом сотрудников региональных и муниципальных учреждений повышение зарплат не коснется — этот вопрос находится в компетенции местных властей. В частных организациях он также зависит от внутренних нормативов и решения собственников, добавила она.