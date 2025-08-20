Эксперт рассказал о прибавке к пенсии за работу в сельском хозяйстве

«Надбавка в размере 25% суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности назначается лицам, которые соответствуют следующим условиям: проживают в сельской местности; проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве; не осуществляют работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с № 167-ФЗ», — сказал Балынин, подчеркнув, что эти условия должны соблюдаться одновременно.