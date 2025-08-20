«Перерезали провода»: Адвокат Прилучного заявила о проникновении в её дом из-за дела против Муцениеце

Даниелова сообщила о незаконном проникновении на её частную территорию неизвестных лиц. Юрист утверждает, что злоумышленники окружили дом, не давая ей выйти, и повредили коммуникации, оставив жильё без электроснабжения.
«Вчера ночью в 00:30 на территорию моего дома незаконно проникли неизвестные, перерезали все провода, перекрыли доступ к дому, повредили все коммуникации, вывели из строя дизель-генератор, дом до настоящего времени окружён неизвестными мне лицами, осуществляющими наблюдение за мной и моим домом. Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, а равно покинуть его», — сообщила юрист у себя в соцсетях.
Даниелова расценивает произошедшее как попытку оказать на неё давление в связи с уголовным производством против её оппонента. Речь идёт о деле Агаты Муцениеце, которое было возбуждено по заявлению Прилучного в конце прошлого года. В связи с угрозой безопасности адвокат направила обращение в правоохранительные органы. Она подчеркнула незаконность действий, и намерение решать вопрос по существу.
Напомним, что актёр Павел Прилучный обвинил Агату Муцениеце в клевете и добился возбуждения уголовного дела против бывшей жены. В то же время суд по поводу опеки над 12-летним сыном пары встал на сторону матери. После этой неудачи Прилучный улетел на моря с нынешней супругой Зепюр Брутян.