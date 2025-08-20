«Перерезали провода»: Адвокат Прилучного заявила о проникновении в её дом из-за дела против Муцениеце

«Вчера ночью в 00:30 на территорию моего дома незаконно проникли неизвестные, перерезали все провода, перекрыли доступ к дому, повредили все коммуникации, вывели из строя дизель-генератор, дом до настоящего времени окружён неизвестными мне лицами, осуществляющими наблюдение за мной и моим домом. Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, а равно покинуть его», — сообщила юрист у себя в соцсетях.