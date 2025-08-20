Магнитная буря 20 августа 2025 года: облако солнечной плазмы окутало Землю — геомагнитные удары продолжат атаковать планету

Ученые отмечают, что в середине августа солнечная активность остается умеренной. Так, 19 августа в 15:36 была зафиксирована вспышка класса C1.3, продолжавшаяся 20 минут. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 сохраняется на уровне 110 единиц. Однако, по прогнозам, в тот же день Земля окажется под воздействием корональной дыры на Солнце размером около 500 тысяч километров. Это явление спровоцирует усиление солнечного ветра, скорость которого может увеличиться с 300 до 800−900 км/с. Пик возмущений ожидается во вторник, а магнитные бури средней силы могут продолжаться до утра четверга. Также возможно появление полярных сияний в европейской части России, как это наблюдалось 8−9 августа.