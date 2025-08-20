Ричмонд
Магнитная буря 20 августа 2025 года: облако солнечной плазмы окутало Землю — геомагнитные удары продолжат атаковать планету

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 20 августа 2025 года возможно возникновение геомагнитных возмущений, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Специалисты советуют этой группе населения внимательнее следить за своим здоровьем в указанный период.

Солнечная активность в августе 2025 года.

Ученые отмечают, что в середине августа солнечная активность остается умеренной. Так, 19 августа в 15:36 была зафиксирована вспышка класса C1.3, продолжавшаяся 20 минут. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 сохраняется на уровне 110 единиц. Однако, по прогнозам, в тот же день Земля окажется под воздействием корональной дыры на Солнце размером около 500 тысяч километров. Это явление спровоцирует усиление солнечного ветра, скорость которого может увеличиться с 300 до 800−900 км/с. Пик возмущений ожидается во вторник, а магнитные бури средней силы могут продолжаться до утра четверга. Также возможно появление полярных сияний в европейской части России, как это наблюдалось 8−9 августа.

Прогноз магнитной бури на 20 августа.

Эксперты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики сообщают, что 20 августа 2025 года ожидается слабая магнитная буря уровня G1 (Kp=5) с вероятностью 51%. Вероятность менее интенсивных возмущений составляет 25%, а спокойной магнитосферы — 24%. Период активности прогнозируется с 18:00 до 03:00 по московскому времени. Индекс Ap достигнет 18, что значительно выше средних значений для соседних дней (15).

Причины магнитных бурь.

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра — потока заряженных частиц от Солнца — с магнитосферой Земли. В периоды солнечных вспышек или корональных выбросов массы интенсивность этих потоков резко возрастает, вызывая геомагнитные возмущения.