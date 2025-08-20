Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Летняя погода еще может вернуться в Москву, но не на этой неделе — к ближайшим выходным похолодает до нормы второй недели сентября, будет 14−19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди. Это все административное временное деление», — сказал Вильфанд.
По его словам, в среду в Москве будет 21−22 градуса, пройдет небольшой дождь, в четверг температура опустится до 15−17 градусов, в пятницу будет около 15, а на выходных — 14−19 градусов и временами осадки.
Синоптик отметил, что такая температура будет ниже нормы на три-четыре градуса, что характерно для начала второй недели сентября.