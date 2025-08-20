В США назвали две страны для встречи по Украине: одна из них — член ЕС

Согласно данным телеканала CNN, администрация США рассматривает возможность проведения двусторонней встречи глав России и Украины, а также последующего трехстороннего саммита с участием американского президента на территории Венгрии или Швейцарии. Сообщается, что данная информация была получена от трех представителей Белого дома.
Как сообщает источник, американский президент в рамках телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассматривал Будапешт для потенциальных переговоров. При этом подчеркивается особая роль Орбана, имеющего связи и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Путиным.
Работа над организацией трехстороннего саммита была начата после заявления Трампа о необходимости первичного проведения двусторонних российско-украинских переговоров.
Ранее Белый дом сообщил, что Джей ди Вэнс, Марко Рубио и Стивен Уиткофф будут участвовать в ускорении процесса по организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.