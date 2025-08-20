В США назвали две страны для встречи по Украине: одна из них — член ЕС

Как сообщает источник, американский президент в рамках телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассматривал Будапешт для потенциальных переговоров. При этом подчеркивается особая роль Орбана, имеющего связи и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Путиным.