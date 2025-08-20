Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали две страны для встречи по Украине: одна из них — член ЕС

CNN: следующий саммит по Украине может пройти в Венгрии или Швейцарии.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным телеканала CNN, администрация США рассматривает возможность проведения двусторонней встречи глав России и Украины, а также последующего трехстороннего саммита с участием американского президента на территории Венгрии или Швейцарии. Сообщается, что данная информация была получена от трех представителей Белого дома.

Как сообщает источник, американский президент в рамках телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассматривал Будапешт для потенциальных переговоров. При этом подчеркивается особая роль Орбана, имеющего связи и с Дональдом Трампом, и с Владимиром Путиным.

Работа над организацией трехстороннего саммита была начата после заявления Трампа о необходимости первичного проведения двусторонних российско-украинских переговоров.

Ранее Белый дом сообщил, что Джей ди Вэнс, Марко Рубио и Стивен Уиткофф будут участвовать в ускорении процесса по организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше