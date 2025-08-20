Житель Иркутска добился сноса незаконных шлагбаумов

С помощью Платформы обратной связи (ПОС), созданной по инициативе президента России, жители Иркутска продолжают решать проблемы городской инфраструктуры. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, на этот раз житель города сообщил о незаконно установленных шлагбаумах на улице Верхней Набережной, которые перекрывали въезд на парковку у одного из зданий.