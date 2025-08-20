Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ограничить уровни зарплат работников в организациях с госучастием

В Госдуме депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести потолок зарплаты для работников в госсекторе. Об этом говорится в законопроекте.

Миронов предложил ограничить потолок зарплат для сотрудников госсектора.

В Госдуме депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести потолок зарплаты для работников в госсекторе. Об этом говорится в законопроекте.

«Законопроектом предлагается определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и подчиненных в кратности от одного до пяти в госсекторе», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. Уточняется, что зарплата руководителя не может быть в пять раз больше зарплаты подчиненного. Законопроект разработали Сергей Миронов и его коллега по партии Дмитрий Гусев.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года. Он пояснил, что речь идет о персонале в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений.