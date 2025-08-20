В Госдуме предложили ограничить уровни зарплат работников в организациях с госучастием

«Законопроектом предлагается определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и подчиненных в кратности от одного до пяти в госсекторе», — передает РИА Новости со ссылкой на документ. Уточняется, что зарплата руководителя не может быть в пять раз больше зарплаты подчиненного. Законопроект разработали Сергей Миронов и его коллега по партии Дмитрий Гусев.