Отдельным категориям россиян повысят оклады с 1 октября

Оклады в России увеличат сотрудникам федеральных учреждений.
Отдельным категориям работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений с 1 октября 2025 года увеличат должностные оклады на 7,6%. Об этом сообщила заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.
«Рост зарплат будет у военнослужащих, представителей ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и службы безопасности, а также тех сотрудников, чья служба приравнена к военной. Повышение зарплат затронет и сотрудников федеральных государственных органов, министерств и ведомств», — процитировало Коваленко агентство «Прайм».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОтпускные по новым правилам: как премии повлияют на выплаты и станут ли они справедливее.
По словам Коваленко, повышение коснется медицинских, образовательных и других организаций, которые имеют федеральное подчинение. На реализацию соответствующих индексаций в федеральной казне запланировано 30,8 миллиарда рублей. Работников региональных бюджетных организаций они не затронут.
Как сообщало URA.RU ранее, с 1 октября 2025 года оклады большинства федеральных и муниципальных служащих в России поднимут на 4,5%. Повышение коснется работников министерств, ведомств, территориальных управлений, муниципальных органов власти.