Учёные обнаружили уникальный случай ксантизма и альбинизма у акулы-няньки

«Он никогда ранее не был задокументирован у хрящевых рыб, группы, которая включает акул и скатов, в Карибском бассейне», — говорится в материале.
Двухметровая особь обладает сочетанием ксантизма, вызывающего избыток золотистых пигментов, и альбинизма, объясняющего нехарактерные белые глаза. Обычно акулы-няньки имеют коричневую окраску, позволяющую маскироваться на фоне рифов и морского дна во время охоты.
