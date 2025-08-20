Ричмонд
Учёные обнаружили уникальный случай ксантизма и альбинизма у акулы-няньки

Рыбаки у побережья Коста-Рики обнаружили единственную в мире золотистую акулу-няньку с молочно-белыми глазами, обладающую редкой двойной мутацией пигментации. Об уникальной находке сообщает издание Daily Mail со ссылкой на научные источники.

Источник: Life.ru

«Он никогда ранее не был задокументирован у хрящевых рыб, группы, которая включает акул и скатов, в Карибском бассейне», — говорится в материале.

Двухметровая особь обладает сочетанием ксантизма, вызывающего избыток золотистых пигментов, и альбинизма, объясняющего нехарактерные белые глаза. Обычно акулы-няньки имеют коричневую окраску, позволяющую маскироваться на фоне рифов и морского дна во время охоты.

Ранее Life.ru рассказывал о рыбаке с Сахалина, который отправился на ловлю горбуши и вернулся с четырьмя акулами. Они попались на его приманку всего в 700 метрах от берега возле села Охотское. После первоначального восторга от такого впечатляющего улова мужчине пришлось задуматься над сложным вопросом: как приготовить из этого трофея вкусные блюда.