Учёные обнаружили уникальный случай ксантизма и альбинизма у акулы-няньки

Ранее Life.ru рассказывал о рыбаке с Сахалина, который отправился на ловлю горбуши и вернулся с четырьмя акулами. Они попались на его приманку всего в 700 метрах от берега возле села Охотское. После первоначального восторга от такого впечатляющего улова мужчине пришлось задуматься над сложным вопросом: как приготовить из этого трофея вкусные блюда.