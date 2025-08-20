«Ведомости»: добровольцы первых месяцев СВО получат статус ветеранов

«Фактически к ветеранам боевых действий будут причислять лиц, заключивших соглашения с Минобороны в период с октября 2022-го до сентября 2023-го о пребывании в спецформировании и выполнявших боевые задачи в ходе СВО на территории Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — рассказала «Ведомостям» руководитель аппарата Ассоциации юристов России Анастасия Милютина. Она также отметила, что при получении ранения, контузии или инвалидности вследствие выполнения боевых задач такие добровольцы будут признаваться инвалидами согласно действующему законодательству.