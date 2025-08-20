Ричмонд
Трамп сообщил о хороших отношениях с Путиным

Трамп подчеркнул факт того, что две ядерные державы ладят.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным как позитивные. При этом Трамп подчеркнул стратегическую значимость взаимодействия между державами, обладающими ядерным арсеналом.

«У меня хорошие отношения с Путиным, и это хорошо. Две ядерные державы. Ладить друг с другом всегда хорошо, верно», — сообщил глава Белого дома в беседе с американским журналистом Марком Левиным.

В интервью с журналистом ранее Трамп также сделал ряд важных заявлений.

Например, американский президент рассказал об оптимистичном настрое на урегулирование украинского конфликта.

Кроме этого, Трамп также заверил мировую общественность в отсутствии угрозы Третьей мировой войны на сегодняшний день. По его словам, сейчас «беспокоиться не о чем».

