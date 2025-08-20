В Госдуме рассматривают введение выплат к юбилею брака

«Планируется возобновить работу над законопроектом о федеральных выплатах парам, состоящим в браке несколько десятилетий. Инициатива предусматривает единовременные выплаты от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от продолжительности брака: 30 тысяч — к 30-летию, 40 тысяч — к 40-летию, и так далее. Законопроект уже вносился в Госдуму в феврале, но был отклонен», — сообщил Нилов. Его слова передает РИА Новости.