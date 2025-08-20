Ричмонд
В Госдуме рассматривают введение выплат к юбилею брака

В России предлагают ввести федеральные выплаты для пар, отметивших 30, 40, 50 и более лет совместной жизни. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Инициатива направлена на поддержку института брака и долгосрочных семейных отношений.

«Планируется возобновить работу над законопроектом о федеральных выплатах парам, состоящим в браке несколько десятилетий. Инициатива предусматривает единовременные выплаты от 30 до 70 тысяч рублей в зависимости от продолжительности брака: 30 тысяч — к 30-летию, 40 тысяч — к 40-летию, и так далее. Законопроект уже вносился в Госдуму в феврале, но был отклонен», — сообщил Нилов. Его слова передает РИА Новости.

Нилов уточнил, что комитет запросит актуальные данные о региональных мерах поддержки и в ходе работы над бюджетом 2026 года направит доработанную версию законопроекта в правительство для получения заключения. Парламентарий подчеркнул, что такая мера необходима для демонстрации отношения государства к институту брака независимо от возможностей региональных бюджетов.

Ранее стало известно, что в РФ разработали законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся домашним хозяйством. Выплата будет предназначена для тех, кто проживает в стране с семьей и занимается исключительно бытовыми обязанностями, включая приготовление пищи, стирку, уход за детьми и престарелыми.