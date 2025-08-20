Хорватский фридайвер задержал дыхание под водой почти полчаса и установил рекорд

Во время погружения в трехметровом бассейне отеля «Бристоль» в Опатии Маричич дышал чистым кислородом в течение десяти минут, что позволило значительно увеличить уровень кислорода в крови и очистить её от избытка азота. Благодаря этому он смог удерживать дыхание почти полчаса, сравнимо с выносливостью тюленей, которые обладают природными преимуществами в обмене газов.