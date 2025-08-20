Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорватский фридайвер задержал дыхание под водой почти полчаса и установил рекорд

Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый мировой рекорд Гиннесса, задержав дыхание под водой на 29 минут и 3 секунды.

Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый мировой рекорд Гиннесса, задержав дыхание под водой на 29 минут и 3 секунды. Это время вдвое превышает максимальную задержку дыхания афалины — одного из самых выносливых дельфинов.

Во время погружения в трехметровом бассейне отеля «Бристоль» в Опатии Маричич дышал чистым кислородом в течение десяти минут, что позволило значительно увеличить уровень кислорода в крови и очистить её от избытка азота. Благодаря этому он смог удерживать дыхание почти полчаса, сравнимо с выносливостью тюленей, которые обладают природными преимуществами в обмене газов.

Рекорд был зафиксирован 14 июня перед официальными судьями и многочисленными зрителями. Предыдущий рекорд по произвольной задержке дыхания под водой был побит более чем на четыре минуты.

Ранее американка установила два рекорда Гиннесса по количеству воздушных колец.