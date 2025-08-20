Лайнер МС-21 набрал более 70 часов в небе во время сертификационных испытаний

Опытный образец российского самолета МС-21 успешно выполняет программу испытаний, необходимых для сертификации. Как сообщает Госкорпорация Ростех, машина, на которой установлены отечественные двигатели ПД-14 и множество других российских систем, уже совершила 19 вылетов из подмосковного Жуковского и провела в небе в общей сложности 74 часа.
— Скоро к испытаниям присоединится второй самолет, что позволит значительно ускорить процесс. Специалисты объясняют, что когда в работе задействовано два лайнера, общий объем необходимых полетов и часов налета выполняется быстрее. Этот тщательный и обязательный этап проверки гарантирует, что новая машина будет полностью безопасной и надежной для пассажиров, — сказано в сообщении Ростеха.
Важно отметить, что на данном МС-21 используется свыше 70 российских компонентов. В их числе не только двигатели, но и самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, система кондиционирования, вспомогательная силовая установка и многие другие важные системы, созданные отечественными предприятиями.
