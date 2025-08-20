Хитрая схема США по поставке оружия на Украину: в Минфине озвучили процент наценки

Американские военные поставки европейским странам включают 10% надбавку к стоимости при последующей перепродаже вооружений Украине. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в беседе с телеканалом Fox News.
«Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», — пояснил Бессент.
Ранее KP.RU писал, что четыре европейские страны — Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды — выделят совместное финансирование в объеме свыше $1 млрд на закупку американских вооружений для Украины. Кроме этого, президент США Дональд Трамп ранее намекнул на возможность размещения американских войск на территории Украины.