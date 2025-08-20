Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хитрая схема США по поставке оружия на Украину: в Минфине озвучили процент наценки

США продают оружие Европе для перепродажи Украине с наценкой 10%

Источник: Комсомольская правда

Американские военные поставки европейским странам включают 10% надбавку к стоимости при последующей перепродаже вооружений Украине. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в беседе с телеканалом Fox News.

«Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», — пояснил Бессент.

Ранее KP.RU писал, что четыре европейские страны — Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды — выделят совместное финансирование в объеме свыше $1 млрд на закупку американских вооружений для Украины. Кроме этого, президент США Дональд Трамп ранее намекнул на возможность размещения американских войск на территории Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше