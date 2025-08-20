Конкурс в НГУ Академгородка достиг рекордных — 67 человек на место

Число поданных заявлений превысило 23 тысячи, что на 17% больше, чем годом ранее.
В текущем году университет зафиксировал существенный подъем абитуриентской активности: количество полученных заявлений превысило отметку в 23 тысячи, демонстрируя прирост в 17% по сравнению с предыдущим годом. Общее число претендентов на программы бакалавриата и специалитета составило более 8200 человек.
На места, финансируемые государством, были приняты 1333 студента. Средний балл, необходимый для поступления в рамках общего конкурса, остался стабильно высоким, достигнув 85, аналогично прошлогоднему показателю. Примечательно, что среди новоиспеченных студентов 116 человек являются победителями и призерами олимпиад различного уровня.
Приемная кампания текущего года характеризовалась рядом значимых тенденций. Расширилась география поступающих — студенты прибыли из 64 субъектов Российской Федерации, а доля иногородних студентов превысила 70%. Втрое увеличилось число принятых по особой квоте детей участников специальной военной операции, достигнув 93 человек. В рамках целевого приема было зачислено 20 студентов, приоритетно выбравших направление «Лечебное дело».
Ректор университета, Михаил Федорук, выделил наиболее востребованные направления подготовки. Лидирующую позицию по конкурсу заняла «Юриспруденция» (67 человек на место). Далее следуют «Лингвистика» (44 человека), «Бизнес-информатика» (42 человека), «Социология» (34 человека), а также технические специальности «Информатика и вычислительная техника» и «Прикладные математика и физика».
Общая тенденция к увеличению проходных баллов прослеживается во всех ведущих вузах Новосибирска. Например, в НГТУ НЭТИ отмечается значительный рост числа абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ и обладателей медалей, а на факультете «Фотоника и оптоинформатика» проходной балл поднялся на 58 пунктов. Максимальный балл среди подавших документы в НГУЭУ достиг 296.