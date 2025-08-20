Конкурс в НГУ Академгородка достиг рекордных — 67 человек на место

Общая тенденция к увеличению проходных баллов прослеживается во всех ведущих вузах Новосибирска. Например, в НГТУ НЭТИ отмечается значительный рост числа абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ и обладателей медалей, а на факультете «Фотоника и оптоинформатика» проходной балл поднялся на 58 пунктов. Максимальный балл среди подавших документы в НГУЭУ достиг 296.