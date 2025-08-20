В России с 1 октября повысят зарплату бюджетникам: кого коснутся изменения

Она также отметила, что рост зарплат коснётся военнослужащих и сотрудников силовых структур — ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и служб безопасности, а также работников, чья служба приравнена к военной. Кроме того, повышение распространится на работников федеральных медицинских и образовательных учреждений и других организаций с федеральным подчинением.