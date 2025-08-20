В России с 1 октября повысят зарплату бюджетникам: кого коснутся изменения

С 1 октября повышаются должностные оклады у нескольких категорий работников бюджетной сферы, сообщила Юлия Коваленко, доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы и заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По словам Коваленко в интервью агентству «Прайм», надбавки затронут сотрудников федеральных бюджетных, казённых и автономных учреждений, а также работников федеральных органов власти.
Она также отметила, что рост зарплат коснётся военнослужащих и сотрудников силовых структур — ФСИН, ФСПП, Росгвардии, МВД и служб безопасности, а также работников, чья служба приравнена к военной. Кроме того, повышение распространится на работников федеральных медицинских и образовательных учреждений и других организаций с федеральным подчинением.
В то же время повышение не затронет сотрудников региональных и муниципальных учреждений — это вопрос, который решают местные власти. В частных компаниях изменение окладов зависит от внутренних правил и решений собственников.
