Родителям объяснили, как дети учатся контролировать свои действия и эмоции

— Играя, ребенок как раз и учится саморегуляции, управлению своим поведением. Он примеряет на себя роль родителя, врача, пирата, и учится организовывать свое поведение не импульсивно, а в соответствии с тем, нужно ли ему покормить своих воображаемых детей, вылечить пациента — мишку или пережить кораблекрушение, — отметила психолог.