Родителям объяснили, как дети учатся контролировать свои действия и эмоции

Игра — не просто развлечение для ребенка, а важный способ научиться управлять своими эмоциями и поведением. Именно через игры дети осваивают навыки саморегуляции. Об этом KP.RU рассказала психолог Ирина Рябкова, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета Психологии образования МГППУ.
— Играя, ребенок как раз и учится саморегуляции, управлению своим поведением. Он примеряет на себя роль родителя, врача, пирата, и учится организовывать свое поведение не импульсивно, а в соответствии с тем, нужно ли ему покормить своих воображаемых детей, вылечить пациента — мишку или пережить кораблекрушение, — отметила психолог.
Раннее детство ученые называют «чувствительным периодом для развития навыков эмоциональной регуляции». Именно в этот период ребенок учится справляться с эмоциями, контролировать свои реакции и понимать чувства других.
Эксперты предупреждаю, что успокаивать малышей с помощью планшета и мультиков опасно. Дети, которые еще не научились управлять эмоциями, могут попасть в порочный круг повторяющихся истерик, что мешает их нормальному психологическому развитию.