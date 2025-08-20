Обнаружен новый спутник у планеты Солнечной системы

Открытие было сделано 2 февраля 2025 года в ходе наблюдений, проведённых группой учёных под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) из Сан-Антонио, штат Техас. Диаметр спутника составляет около 10 километров, что, вероятно, объясняет, почему зонд «Вояджер-2» не заметил его во время пролёта мимо Урана в 1986 году.