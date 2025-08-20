Ричмонд
Обнаружен новый спутник у планеты Солнечной системы

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый спутник Урана, который стал 29-м в списке известных лун планеты.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый спутник Урана, который стал 29-м в списке известных лун планеты. Об этом сообщает NASA. Спутник получил временное обозначение S/2025 U1, а окончательное имя ему присвоит Международный астрономический союз.

Открытие было сделано 2 февраля 2025 года в ходе наблюдений, проведённых группой учёных под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) из Сан-Антонио, штат Техас. Диаметр спутника составляет около 10 километров, что, вероятно, объясняет, почему зонд «Вояджер-2» не заметил его во время пролёта мимо Урана в 1986 году.

По данным SwRI, S/2025 U1 вращается по орбите на расстоянии примерно 56 тысяч километров от планеты, располагаясь между орбитами спутников Офелия и Бьянка в экваториальной плоскости Урана. Ведущий учёный Марьям эль-Мутамид отмечает, что новое открытие расширяет представления о спутниковой системе Урана.

Ранее астрономы обнаружили убедительные доказательства существования гигантской газовой планеты в соседней Солнечной системе.