Как город дает ветеранам СВО возможность адаптироваться к мирной жизни

— Есть желание рассказать о том, как обстоят дела на самом деле. Конечно, сейчас у бойцов гораздо больше понимания того, за что они воюют, нежели у тех, кто, к примеру, участвовал в конфликтах на территории Кавказа. Но, на мой взгляд, объясняют это слишком мало. Отчасти этим я и занимаюсь на своем канале. Недавно, например, я писал пост про историю фашизма, про то, почему Украина, в 1941—1944 годах чуть ли ни больше всех пережившая, сейчас так чествует нацистов, — рассказывает Дмитрий Бутузов.