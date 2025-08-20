Как город дает ветеранам СВО возможность адаптироваться к мирной жизни

Участники специальной военной операции и их семьи получают всестороннюю поддержку столичных властей. Главное — захотеть эту поддержку получить. «Вечерняя Москва» побеседовала с Дмитрием Бутузовым, участником СВО, учителем истории по образованию, автором телеграм-канала «Дмитрий Историк» о том, как найти себя в мирной жизни и почему важно понимать контекст эпохи.
Советский историк Михаил Покровский говорил: «История — это есть политика прошлого, без которой нельзя понять политику настоящего». Это перекликается с высказыванием британского историка Эдварда Фримана: «История есть политика прошлого, а политика — история настоящего». Дмитрий Бутузов, будучи учителем истории по образованию, вернувшись из зоны специальной военной операции (СВО), решил, что может продолжить борьбу с неприятелем на идеологическом фронте в своем телеграм-канале. Дмитрий рассказал «ВМ» о своем боевом пути, о восстановлении и о том, что ему способствовало, о параллелях и отличиях между событиями нынешними и историческими.
Письма прадедушке.
Три года назад начало СВО для некоторых жителей нашей страны стало внезапным и шокирующим. Преимущественно для тех, кто никак не интересовался событиями в мире, и на границах нашего государства в частности. Дмитрий Бутузов за ситуацией вокруг Украины следил как минимум с 2014 года. Тогда ему было 20 лет, он помогал отправлять гуманитарную помощь на Донбасс, помогал беженцам в своем родном городе.
— Когда в 2022 году началась СВО, у меня не было вопросов и сомнений, нужно ли это, правильно ли это. Причины происходящего были мне понятны, — говорит Дмитрий Бутузов.
Его предки родом с Украины. Там похоронен прадед Дмитрия. В какой-то мере текущий конфликт воспринимался Дмитрием как гражданская война. Как, собственно, и для многих россиян, всю жизнь считавших русских и украинцев единым народом.
— Я много переписывался с прадедом. Настоящими, бумажными письмами. Это был единственный в моей жизни человек, которому я писал письма, — вспоминает Дмитрий Бутузов.
Дед Дмитрия, будучи трехлетним ребенком, пережил немецкую оккупацию, с троюродными сестрами прятался от нацистов по украинским лесам. В его советском паспорте в графе «национальность» было написано «украинец», хотя он никогда не воспринимал это как отдельную этничность.
Добровольно мобилизованный.
Когда началась СВО, Дмитрий для себя сравнил происходящее с операцией по удалению раковой опухоли: ничего хорошего и приятного в этой операции нет, но, если ее провести, пациент получит возможность жить дальше.
Осенью 2022 года, когда стало понятно, что дела на фронте идут не так, как изначально представляли их в своих головах обыватели, Дмитрий Бутузов решил, что отсиживаться на диване — не его выбор.
— Срочную службу я не служил, но пошел в военкомат, зная, что, имея высшее образование, можно сразу заключить контракт. Вот только оказалось, что сделать это можно до 27 лет, а мне было уже 28. Тогда мне сказали, что взять меня просто-напросто нет бюрократической возможности. Сегодня это звучит достаточно странно, — рассказывает Дмитрий Бутузов.
Сразу после объявления частичной мобилизации Дмитрий вновь отправился в военкомат и в качестве добровольно мобилизованного.
— Я тогда не был женат. Все близкие родственники жили за пять тысяч километров от Москвы. Отец приезжал в столицу погостить. Он потом рассказывал, что, когда узнал о моем решении, всю ночь не спал. Но, видимо, понимал, что это решение — в том числе следствие его воспитания, — вспоминает Дмитрий Бутузов.
Учебка проходила в Подмосковье. Дмитрия зачислили в стрелковый батальон пулеметчиком. Однако в последующем, на фоне дефицита кадров, младший офицерский состав стали набирать из рядовых и сержантов, имеющих высшее образование и «голову на плечах».
— Мне дали лейтенанта. Многие до сих пор удивляются, как это у меня получилось — за месяц из рядового в офицеры, — говорит Дмитрий Бутузов.
В зоне СВО в составе своего подразделения он выполнял боевые задачи на территории ДНР и ЛНР непосредственно на линии боевого соприкосновения.
— На нашем направлении противник был активен. Тяжело приходилось, но справились. Через несколько месяцев меня повысили с командира взвода до командира роты, — вспоминает Дмитрий Бутузов.
Затем — ранение. Для бойцов из подразделения Дмитрия Бутузова 26 января на всю жизнь останется в памяти как один из самых тяжелых дней в жизни.
Возвращение.
После этого боя Дмитрию Бутузову часто снился один и тот же сон. Началось это еще в госпитале. Оказалось, что это не так, как показывают в кино: события снились одни и те же, но картинка каждый раз разная. Снился тот самый тяжелый бой, из которого вернулись не все.
— Восстанавливался я довольно долго. Тяжело было скорее морально. Но когда нас только привезли в госпиталь в Белгородской области, там казалось так хорошо, так спокойно. Я тогда еще курил. Выходил и думал — как же хорошо, что можно не пригибаться, стоять на свежем воздухе в полный рост, — вспоминает Дмитрий Бутузов.
Ключом к успешному восстановлению и возвращению к мирной жизни Дмитрий считает в первую очередь желание. Сложно переключиться, сложно выбраться из того, «военно го» мира в мирный. Но нужно предпринимать шаги.
В восьмидесятые, девяностые, нулевые годы в стране было немало ветеранов конфликтов в Афганистане и Чеченской Республике, которые так и не смогли найти себя, которым никто в этом не помог. И это, по мнению Дмитрия Бутузова, большая трагедия. Целый пласт отечественного кинематографа в те годы был посвящен людям, не нашедшим свое место в новой жизни, в новой стране. Сегодня ситуация в корне иная.
В каждом регионе действуют организации, помогающие ветеранам СВО адаптироваться, восстановиться, заново влиться в общество. В частности, в Москве действует Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.
— В Едином центре могут помочь в решении любых вопросов. Для многих это открытие, но, чтобы получить выплаты, нужно собрать и подать ряд документов. Звучит просто, но на деле порой оказывается не так, — говорит Дмитрий Бутузов.
Спортивный зал с тренажерными и игровыми зонами, секции рукопашного боя, йоги, бильярд. Многие занятия ведут ветераны СВО. И все это бесплатно для участников специальной военной операции.
— Приходя в Единый центр, вы можете просто пообщаться с единомышленниками, членами боевого братства. В центре можно провести весь день с семьей: самому сходить в тренажерный зал, жена пойдет на вокал, ребенок — в большую игровую комнату. Не у всех есть такая возможность в наше время, а ветеранам государство такую возможность дает, — говорит Дмитрий Бутузов.
Многие культурные учреждения предоставляют участникам СВО бесплатные билеты. Сам Дмитрий регулярно посещает Театр на Таганке, где играл Владимир Высоцкий. Он и раньше ходил в этот театр, а теперь — вдвойне приятно. Не столько из экономии, сколько из чувства гордости за то, что твои заслуги признают. А признают их не только государство, но и простые россияне.
— Когда я был в госпитале, у меня была перемотана рука. Я несколько раз ходил в увольнение, ко мне подходили незнакомые люди и жали мне руку. Еду я в электричке, разговариваю с отцом. Ко мне подходит человек, жмет руку и проходит дальше. И сейчас я вижу в городе парней в форме, к которым подходят люди, обнимают, жмут руки, благодарят, — рассказывает Дмитрий Бутузов.
При этом Дмитрий подчеркивает, что, несмотря на обилие возможностей, с неба они не падают. Чтобы как можно быстрее найти свое место в жизни, нужно совершать шаги. И с этим призывом он обращается ко всем, кто вернулся из зоны СВО.
— Парни, вы все герои. Вы смогли принять волевое решение, добровольно отправиться на СВО. Вы нашли в себе силы, сами приехали в военкомат. И сейчас тоже: если вы хотите чего-то добиться, приходите в тот же самый Единый центр поддержки, расскажите, чем хотите заняться. Приходите с инициативой — и вас обязательно поддержат, — говорит Дмитрий Бутузов.
Исторический ликбез.
Как мы уже упоминали ранее, Дмитрий Бутузов по образованию — учитель истории. Но так вышло, что по специальности он практически не работал. До участия в СВО занимался ремонтом, сборкой мебели, имел свою команду. Это дело Дмитрию нравилось, есть в нем и элемент творчества, и денег на жизнь хватает. Но по возвращении захотелось какого-то роста, как говорится, либо вширь — либо вглубь.
—Я решил заняться установкой систем умного дома. Мне и правда было интересно, как это все работает. Каждая новая квартира — это новый проект, каждый раз творчество, — рассказывает Дмитрий Бутузов.
На гражданке Дмитрий Бутузов стал все чаще замечать, что аналогии, проводимые между событиями нынешними и прошлыми, далеко не всегда корректны. Причем это касается не только всевозможных иноагентов, рассказывающих из-за кордона, как правильно жить, но и некоторых военкоров, военных блогеров.
— Нередко мы слышим, что специальная военная операция — это продолжение Второй мировой войны. Я не совсем с этим согласен. Что же получается, наши предки что-то не доделали? Какое-то принижение их подвига. Какой бы тяжелой ни была специальная военная операция, когда изучаешь сражения Великой Отечественной войны, понимаешь, что эти два конфликта и близко не стоят, — говорит Дмитрий Бутузов.
Публичные размышления иноагентов в числе прочего подтолкнули Дмитрия к созданию своего телеграм-канала.
— Есть желание рассказать о том, как обстоят дела на самом деле. Конечно, сейчас у бойцов гораздо больше понимания того, за что они воюют, нежели у тех, кто, к примеру, участвовал в конфликтах на территории Кавказа. Но, на мой взгляд, объясняют это слишком мало. Отчасти этим я и занимаюсь на своем канале. Недавно, например, я писал пост про историю фашизма, про то, почему Украина, в 1941—1944 годах чуть ли ни больше всех пережившая, сейчас так чествует нацистов, — рассказывает Дмитрий Бутузов.
Немного о саморазвитии.
«Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами», — еще одна известная цитата. В разных интерпретациях ее приписывают разным историческим персонам, конкретно эта формулировка принадлежит французскому писателю и политическому деятелю Шарлю Форбу де Монталамберу, жившему в XIX веке. Если уже тогда у мыслителей и лидеров общественного мнения было понимание того, что невозможно пребывать вне политического контекста, то сегодня, в медиаэпоху, это особенно актуально.
Дмитрий Бутузов подчеркивает: никто не обязан быть историком, знать на зубок даты, имена и мировые события. Все мы можем быть нужны и полезны в том, что умеем. Однако несколько лет назад, когда бушевала эпидемия коронавируса, многие граждане довольно быстро «переквалифицировались» в вирусологов, а с началом специальной военной операции — в военных аналитиков.
Прочитав пару статей в интернете, невозможно стать экспертом ни в какой области. Но, имея тот или иной бэкграунд, наращивая объем знаний, со временем можно обрести долю понимания происходящего.
КСТАТИ.
В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей могут получить помощь мобилизованные, добровольцы, контрактники, гражданские специалисты, работавшие в зоне СВО, а также волонтеры и члены семей участников спецоперации. Специалисты центра консультируют по вопросам оформления мер поддержки, предоставляют госуслуги в режиме одного окна, помогают решить юридические вопросы и многое другое. Единый центр поддержки расположен по адресу: Береговой проезд, 8, стр. 2, работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Телефон Единого центра поддержки 8 (495) 870−55−45. Для получения любой услуги в центре при себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий статус участия в специальной военной операции.
В ТЕМУ.
Одно из ключевых направлений поддержки, оказываемой городом участникам СВО и членам их семей, — профессиональное развитие и содействие в трудоустройстве. Москвичам — участникам спецоперации доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям: промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с ЧПУ, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов. Программы профессиональной переподготовки проходят и родственники бойцов. С 2023 года их прошли почти 3 тысячи человек. Более 75 процентов выпускников уже трудоустроились.