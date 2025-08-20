В Иркутской области в июле больше всего подорожали коммунальные услуги

В июле 2025 года в Иркутской области потребительские цены выросли в среднем на 0,1%. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, наиболее заметно изменилась стоимость коммунальных услуг: отопление подорожало на 15% (до 1915 рублей за гигакалорию), горячая вода — на 14% (до 146 рублей за кубометр), холодная вода и водоотведение — на 11% (до 27,5 рубля за кубометр), вывоз мусора — на 10%, а электроэнергия для горожан — на 13%.
— Среди продуктов питания сезонно подорожали лимоны (8%), яблоки и апельсины (5%), груши (2%). При этом огурцы и помидоры стали дешевле на 22−30%. Снизились цены на яйца (9%), курятину (1−2%) и рис (4%). Из алкоголя вино подорожало на 3%, водка — на 1%, — рассказывают в пресс-службе Иркутскстата.
В непродовольственных товарах подешевели женская одежда (5−6%), мужские куртки и рубашки (1−3%), а также техника: батарейки (9%), фотоаппараты (6%), микроволновки (5%). Дороже стали женская обувь (5%) и строительные материалы (1−3%).
В сфере услуг выросла стоимость поездок в ОАЭ (15%), но подешевел отдых в Турции, России и Египте (9−10%).
