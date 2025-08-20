Самые популярные специальности в НГУ в 2025 году — информатика и социология

В первую пятерку наиболее популярных специальностей вошли: «Юриспруденция» (конкурс составил 67 человек на одно место), «Лингвистика» (44 человека на место), «Бизнес-информатика» (42 человека на место), «Социология» (34 человека на место), а также объединенное направление «Информатика и вычислительная техника» и «Компьютерные науки и системотехника» (33 человека на место).