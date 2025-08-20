В Новосибирской области утвердили новые правила осенней охоты

Как сообщил глава управления охраны животного мира Семён Доплер на пресс-конференции 19 августа, главным нововведением стала возможность для охотников самостоятельно выбирать 30 дней для добычи копытных и медведей, начиная с 1 сентября. Этот период можно использовать единовременно или разделить на два отрезка по 15 дней в разных месяцах.
По словам представителя министерства, популяция косуль и лосей в регионе продолжает стабильно увеличиваться, а численность рыси и медведя остается на устойчивом уровне благодаря проводимым биотехническим мероприятиям. В текущем году заключено более тысячи соглашений на обустройство кормовых площадок и других объектов для поддержки животного мира.
За первое полугодие 2025 года было выявлено около 300 административных нарушений правил охоты, взыскано 1,5 миллиона рублей штрафов и 11 миллионов рублей компенсации за ущерб природе. Министерство рассматривает возможность перехода на электронные разрешения для всех видов охоты после успешного опыта их внедрения для отдельных категорий. Соответствующий документ находится на согласовании в федеральных ведомствах.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске открылась крупнейшая выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм».