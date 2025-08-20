В Новосибирской области утвердили новые правила осенней охоты

За первое полугодие 2025 года было выявлено около 300 административных нарушений правил охоты, взыскано 1,5 миллиона рублей штрафов и 11 миллионов рублей компенсации за ущерб природе. Министерство рассматривает возможность перехода на электронные разрешения для всех видов охоты после успешного опыта их внедрения для отдельных категорий. Соответствующий документ находится на согласовании в федеральных ведомствах.