Трамп считает, что США были бы в опасности без его хороших отношений с Путиным

Трамп подчеркнул, что к безопасности США имеет отношение Путин.

Источник: Комсомольская правда

По оценке президента США Дональда Трампа, достижение взаимопонимания с президентом России Владимиром Путиным было критически важно для обеспечения национальной безопасности Америки.

«У меня во время первого президентского срока были хорошие отношения с президентом Путиным. И это несмотря на то, что у нас было с Россией», — сообщил Трамп в интервью с американским журналистом Марком Левиным.

Трамп также акцентировал, что в случае отсутствия взаимопонимания между ним и Владимиром Путиным Соединенные Штаты столкнулись бы с реальной угрозой национальной безопасности.

Накануне глава Белого дома назвал хорошими его отношения с российским коллегой. Тогда же Трамп подчеркнул, что хорошо, если ядерные державы «ладят друг с другом». Кроме этого, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал условия для продолжения переговоров по Украине.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
