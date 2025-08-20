Трамп считает, что США были бы в опасности без его хороших отношений с Путиным

По оценке президента США Дональда Трампа, достижение взаимопонимания с президентом России Владимиром Путиным было критически важно для обеспечения национальной безопасности Америки.
«У меня во время первого президентского срока были хорошие отношения с президентом Путиным. И это несмотря на то, что у нас было с Россией», — сообщил Трамп в интервью с американским журналистом Марком Левиным.
Трамп также акцентировал, что в случае отсутствия взаимопонимания между ним и Владимиром Путиным Соединенные Штаты столкнулись бы с реальной угрозой национальной безопасности.
Накануне глава Белого дома назвал хорошими его отношения с российским коллегой. Тогда же Трамп подчеркнул, что хорошо, если ядерные державы «ладят друг с другом». Кроме этого, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал условия для продолжения переговоров по Украине.