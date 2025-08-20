Ричмонд
В России с сентября заработает ГОСТ с требованиями к детским велосипедам

С сентября заработает ГОСТ с требованиями безопасности к детским велосипедам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Велосипеды для детей дошкольного возраста должны обеспечивать безопасную езду, в частности, обладать надежной тормозной системой, следует из требований ГОСТа, с содержанием которого ознакомилось РИА Новости.

Документом предусматривается, что такие велосипеды должны быть оснащены двумя независимыми тормозными системами, действующими одна на переднее колесо, а другая — на заднее. А тормозная система заднего колеса должна обеспечивать возможность торможения с помощью ручного или ножного привода в зависимости от конструкции.

Не допускается полной блокировки колес. После снятия приложенного к тормозу усилия все элементы тормозной системы должны возвратиться в исходное состояние.

Также документом подробно описываются размеры руля, колес, педалей, их геометрия и какими качествами велосипед должен обладать для обеспечения устойчивости рулевого управления.

Согласно тексту документа, дата введения его в действие — 1 сентября этого года.

При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.