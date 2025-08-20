Красноярские школы переходят на отечественный мессенджер MAX: что ждет родителей и учителей

Власти Красноярского края объявили о полном переводе всего школьного общения — с учителями, родителями и учениками — в новый российский мессенджер MAX.
Решение вызвано требованиями федерального законодательства о запрете использования иностранных платформ в образовательном процессе. Однако переход на новую систему raises вопросы о безопасности данных и удобстве для пользователей.
С нового учебного года платформа «Сферум», которую сейчас используют образовательные учреждения края, будет интегрирована в мессенджер MAX, разработанный компанией VK. Об этом сообщили в краевом министерстве образования. Почему происходит переход?
Основная причина — соблюдение закона. С 2022 года использование иностранных мессенджеров (таких как WhatsApp* и Viber) для официального школьного общения запрещено. Цель — защита данных и создание единой безопасной среды с использованием отечественного программного обеспечения.
«Переход в MAX станет шагом к созданию единой и безопасной среды коммуникации между всеми участниками образовательных отношений», — пояснила первый заместитель министра образования края Наталья Анохина.
Что такое MAX и чем он отличается?
MAX позиционируется как многофункциональный российский мессенджер, который позволяет не только общаться, но и получать доступ к государственным сервисам. Разработчики заявляют, что все данные пользователей хранятся на российских серверах, что соответствует требованиям законодательства о локализации данных.
Однако эксперты и пользователи уже обратили внимание на несколько спорных моментов:
В приложении отсутствуют расширенные настройки конфиденциальности.
Нет двухфакторной аутентификации и сквозного шифрования (End-to-End), которое есть в многих других мессенджерах.
В соцсетях и СМИ появлялась информация о том, что приложение может собирать обширные данные пользователей, включая геолокацию, список контактов и историю активности.
В VK эти утверждения опровергают, заявляя о планах внедрить сквозное шифрование в будущем.
Процесс запланирован как поэтапный и должен завершиться к 1 ноября 2025 года:
С 8 сентября: Первыми на MAX перейдут администрации и сотрудники школ, детских садов и колледжей.
После них: К процессу подключатся родители и ученики.
Важно: Все существующие чаты из «Сферума» и VK Мессенджера будут автоматически перенесены в MAX, а затем закрыты в старых платформах.
Власти обещают, что после интеграции пользователи получат «улучшенные коммуникационные возможности», а для входа в «Сферум» внутри MAX больше не потребуется аккаунт VK ID.