Для детей мигрантов хотят создать новое ограничение по въезду в Россию

В законопроекте также прописана норма о депортации детей вместе с их родителями в случае аннулирования разрешения на временное проживание, если у несовершеннолетнего нет других законных представителей на территории РФ. Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, подростки-иностранцы могут въезжать в Россию как с родителями, так и самостоятельно, без каких-либо дополнительных документов. Причем нередко они пересекают границу под предлогом получения образования, а на деле — для работы.