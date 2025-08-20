Экс-директора компании во Владивостоке осудили за контрабанду краба на 51 млн рублей

Во Владивостоке вынесен приговор по делу о незаконной перевозке морепродуктов в крупном размере. Фрунзенский районный суд признал 54-летнюю руководительницу ООО «Мерлион» виновной в контрабанде водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Следствием установлено, что в апреле 2021 года подсудимая организовала экспорт 31 тонны живого краба-стригуна опилио стоимостью более 51 млн рублей в Южную Корею. Для легализации груза в таможенные органы были предоставлены поддельные документы, включая фиктивные ветеринарные сертификаты.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд, учитывая позицию Приморской транспортной прокуратуры и представленные доказательства, назначил женщине наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Также постановлено конфисковать рыночную стоимость незаконно вывезенного краба — 51 млн рублей — в доход государства.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.
Напомним, в Приморье перед судом предстанет директор компании, обвиняемый в незаконном экспорте краба и уклонении от уплаты таможенных сборов. По данным следствия, 39-летний житель Владивостока с 2021 по 2024 год организовал вывоз крупной партии стратегически важных водных биоресурсов за границу, представив в таможенные органы документы с заниженной стоимостью продукции. Это позволило ему избежать уплаты таможенных платежей на сумму свыше 9,5 млн рублей.