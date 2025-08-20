Экс-директора компании во Владивостоке осудили за контрабанду краба на 51 млн рублей

Напомним, в Приморье перед судом предстанет директор компании, обвиняемый в незаконном экспорте краба и уклонении от уплаты таможенных сборов. По данным следствия, 39-летний житель Владивостока с 2021 по 2024 год организовал вывоз крупной партии стратегически важных водных биоресурсов за границу, представив в таможенные органы документы с заниженной стоимостью продукции. Это позволило ему избежать уплаты таможенных платежей на сумму свыше 9,5 млн рублей.