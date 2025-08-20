Geriatric Nursing: здоровое питание снижает риск когнитивных нарушений

Китайские исследователи установили, что у людей старше 60 лет, соблюдающих принципы здорового питания, риск когнитивных нарушений значительно ниже. Работа опубликована в журнале Geriatric Nursing.
Возрастные изменения обычно сопровождаются снижением скорости обработки информации и трудностями с удержанием в памяти нескольких задач одновременно, при этом словарный запас и накопленные знания остаются стабильными.
У части пожилых людей развивается когнитивная дисфункция — серьёзные проблемы с памятью, вниманием, речью и другими высшими функциями, что часто связано с болезнью Альцгеймера или нарушением мозгового кровообращения.
Учёные проанализировали данные исследований, оценивающих влияние рациона на когнитивные способности у пожилых. Выяснилось, что при соблюдении здоровых пищевых моделей, таких как средиземноморская или MIND-диета, вероятность когнитивных нарушений снижалась примерно на 40% по сравнению с теми, кто придерживался менее полезного рациона.
Здоровое питание в данном случае предполагает регулярное употребление овощей, фруктов, бобовых, рыбы, цельнозерновых продуктов, орехов и оливкового масла, ограничение красного мяса, сладостей и жареной пищи.
Авторы отмечают, что хотя связь между рационом и когнитивным здоровьем подтверждается множеством исследований, говорить о прямой причинно-следственной зависимости пока рано, а влияние некоторых продуктов, например молочных, требует дальнейшего изучения.
Ранее группа ученых из Испании провела новое исследование на теломерах, колпачках на концах хромосом, которые укорачиваются с возрастом, что может вызвать разные заболевания сердца и диабет 2 типа, и пришла к выводу — правильное питание может замедлить процесс укорачивания теломер.