Geriatric Nursing: здоровое питание снижает риск когнитивных нарушений

Учёные проанализировали данные исследований, оценивающих влияние рациона на когнитивные способности у пожилых. Выяснилось, что при соблюдении здоровых пищевых моделей, таких как средиземноморская или MIND-диета, вероятность когнитивных нарушений снижалась примерно на 40% по сравнению с теми, кто придерживался менее полезного рациона.