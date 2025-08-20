В Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского

По его словам, задержание произошло на заброшенном урановом карьере в районе месторождения Мардай, где он измерял уровень радиации. Он приехал в страну по приглашению местных экологов, выступающих против добычи урана. Ожарский рассказал, что правоохранители обнаружили его во время осмотра гор с радиоактивными отходами.