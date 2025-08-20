Ричмонд
В Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского

Официальных заявлений от монгольских властей и российского посольства пока не поступало.

Источник: Комсомольская правда

В Монголии сотрудники миграционной службы и полиции задержали российского ядерного физика Андрея Ожарского, сообщил сам учёный РБК.

По его словам, задержание произошло на заброшенном урановом карьере в районе месторождения Мардай, где он измерял уровень радиации. Он приехал в страну по приглашению местных экологов, выступающих против добычи урана. Ожарский рассказал, что правоохранители обнаружили его во время осмотра гор с радиоактивными отходами.

Физика отвезли к ближайшему пограничному переходу, где находится офис миграционной службы. Ему не предъявили обвинений и не объяснили причину задержания, отметили в издании. Ожарский добавил, что сотрудники вели себя вежливо: у него сохранились телефоны и компьютер, но ограничили свободу передвижения.

Официальных заявлений от монгольских властей и российского посольства пока не поступало.

Официальных заявлений от монгольских властей и российского посольства пока не поступало.