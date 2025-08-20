Депутат ГД предложил ввести песню Кадышевой «Веночек» в школьную программу

Депутат Госдумы России Михаил Романов предложил ввести в школьную программу песню «Веночек» народной артистки РФ Надежды Кадышевой.
Он считает, что дети могут изучать композицию в рамках уроков музыки «в зависимости от класса и возрастной группы».
— Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие страны, — заявил парламентарий в беседе с порталом «Абзац».
Певица Вика Цыганова высказалась по поводу популярности среди молодого поколения Надежды Кадышевой. Она отметила, что не является фанаткой артистки, а также назвала ее творчество «галимой попсой». По словам знаменитости, поклонники Кадышевой — это «поколение потребителей».
До этого психолог Сергей Костеренко рассказал, что композиции Надежды Кадышевой могут негативно сказаться на россиянах — велик риск столкнуться с неожиданным всплеском роста разводов. Он отметил, что люди «выхватывают из песни ключевые фразы».
Надежда Кадышева, чья слава пришлась на 1990-е, стала опять востребована — среди поколения зумеров. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, в чем на самом деле заключается феномен этого явления.