В Красноярске расселяют 11 аварийных домов

Об этом сообщили в департаменте градостроительства.
Самому старому зданию более 77 лет. Всего в этих домах проживал 541 человек, из них 353 уже получили свои новые квартиры или деньги.
Как рассказали в мэрии, эти дома расселяют за счет средств бюджета города 2024−2025 годов и краевой субсидии. В общей сложности на 949,2 млн рублей было приобретено 139 квартир и выплачена 81 денежная компенсация на сумму 224,8 млн рублей. Дополнительно более 30 квартир предоставили застройщики в рамках заключенных соглашений о развитии социальной инфраструктуры.
«Также мы сами закупаем квартиры за счет средств бюджета. Большинство из них находятся в новостройках в черте города. Последний — обязательный пункт, — пояснил руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов. — Особенно отмечу, по закону мы должны переселить граждан в квартиру примерно такой же квадратуры, какая была аварийная. То есть количество прописанных человек не учитывается. Также, если собственник приобрел жильё уже после того, как дом признали аварийным, ему будет положена только денежная выплата — это требования федерального закона».
В настоящее время в Красноярске готовят к расселению еще 5 домов по адресам: ул. Аральская, 8; Кишиневская, 4; Свободная, 5; Квартальная, 7 и пер. Медицинский, 14. Специалисты управления капитального строительства уже провели оценку квартир и ознакомили с ней жильцов.