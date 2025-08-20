В Красноярске расселяют 11 аварийных домов

«Также мы сами закупаем квартиры за счет средств бюджета. Большинство из них находятся в новостройках в черте города. Последний — обязательный пункт, — пояснил руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов. — Особенно отмечу, по закону мы должны переселить граждан в квартиру примерно такой же квадратуры, какая была аварийная. То есть количество прописанных человек не учитывается. Также, если собственник приобрел жильё уже после того, как дом признали аварийным, ему будет положена только денежная выплата — это требования федерального закона».