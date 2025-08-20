В Новосибирске предложили штрафовать до 15 тысяч за «иранскую тонировку»

«Иранская тонировка» — это рулонные шторки, которые легко устанавливаются и снимаются. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, такие устройства повышают риск ДТП. В связи с этим НАС направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести штрафы за их использование.