В Новосибирске предложили штрафовать до 15 тысяч за «иранскую тонировку»

«Иранская тонировка» — это рулонные шторки, которые легко устанавливаются и снимаются.

Источник: Freepik

В России рассматривают введение нового штрафа за использование так называемой «иранской тонировки». В Новосибирске размер взыскания может составить до 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Иранская тонировка» — это рулонные шторки, которые легко устанавливаются и снимаются. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, такие устройства повышают риск ДТП. В связи с этим НАС направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести штрафы за их использование.

Эксперты предлагают установить санкции в размере не менее 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 15 тысяч рублей за повторное. Также выдвинута инициатива полностью запретить продажу подобных аксессуаров в стране.