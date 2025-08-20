Телескоп Джеймс Уэбб открыл новый, 29-й спутник Урана

Диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 километров, что, как предполагается, стало причиной неудачи зонда «Вояджер-2» в его поисках во время пролёта мимо Урана в 1986 году. Спутник находится на расстоянии 56 тысяч километров от планеты, и его орбита расположена вокруг экваториальной плоскости Урана между орбитами спутников Офелия и Бьянка.