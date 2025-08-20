Ричмонд
Российский борец Оздамиров выиграл чемпионат мира среди юниоров

Оздамиров стал чемпионом мира по борьбе среди юниоров в весовой категории до 57 кг.

Источник: Аргументы и факты

Российский борец вольного стиля Магомед-Салях Оздамиров выиграл в Болгарии чемпионат мира среди спортсменов не старше 20 лет. В поединке в весовой категории до 57 кг он одолел представителя Индии Сумита Малика.

Ещё два российских борца — Саид Сайдулов и Гаджимурад Гаджибатыров — завоевали бронзовые медали чемпионата. Они выступали в весовых категориях до 79 кг и 92 кг соответственно.

Чемпионат мира по борьбе среди юниоров в болгарском городе Самокове проходит с 17 по 24 августа.

Напомним, 11 августа российский спортсмен Алибек Амиров выиграл Гран-при Германии по греко-римской борьбе. Турнир проходил в городе Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).