Российский борец Оздамиров выиграл чемпионат мира среди юниоров

Российский борец вольного стиля Магомед-Салях Оздамиров выиграл в Болгарии чемпионат мира среди спортсменов не старше 20 лет. В поединке в весовой категории до 57 кг он одолел представителя Индии Сумита Малика.
Ещё два российских борца — Саид Сайдулов и Гаджимурад Гаджибатыров — завоевали бронзовые медали чемпионата. Они выступали в весовых категориях до 79 кг и 92 кг соответственно.
Чемпионат мира по борьбе среди юниоров в болгарском городе Самокове проходит с 17 по 24 августа.
Напомним, 11 августа российский спортсмен Алибек Амиров выиграл Гран-при Германии по греко-римской борьбе. Турнир проходил в городе Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).