В Москве к концу недели похолодает до температур середины сентября

В ближайшие выходные в Москве ожидается заметное похолодание — температура опустится до 14−19 градусов, что соответствует норме второй недели сентября. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, хотя теплые периоды еще возможны, на текущей неделе летняя жара не вернется. В среду воздух прогреется до 21−22 градусов, при этом пройдет небольшой дождь. Уже в четверг температура снизится до 15−17 градусов, в пятницу — около 15, а на выходных столбики термометров будут колебаться в пределах 14−19 градусов с периодическими осадками.
Синоптик отметил, что такие показатели на три-четыре градуса ниже климатической нормы для начала второй недели сентября. Вильфанд также подчеркнул, что сезонные изменения погоды не всегда происходят плавно, поскольку деление на сезоны — условное административное понятие.
Ранее жителей Москвы и области предупреждали об угрозе подтоплений.