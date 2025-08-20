В Москве к концу недели похолодает до температур середины сентября

По его словам, хотя теплые периоды еще возможны, на текущей неделе летняя жара не вернется. В среду воздух прогреется до 21−22 градусов, при этом пройдет небольшой дождь. Уже в четверг температура снизится до 15−17 градусов, в пятницу — около 15, а на выходных столбики термометров будут колебаться в пределах 14−19 градусов с периодическими осадками.