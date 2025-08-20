Мэру Владивостока внесено представление прокурора из-за стихийной свалки в пригороде

Так как официальные обращения в различные службы и инстанции результатов не дали, местные жители привлекли к проблеме внимание прокуратуры через публикации в социальных сетях и СМИ. Граждане писали, что мусор с официального места накопления отходов перестали вывозить, что привело к разрастанию свалки вокруг мусорных контейнеров. Для накопления отходов на площадке установили даже огромный грузовой контейнер, но переполнился и он.