Мэру Владивостока внесено представление прокурора из-за стихийной свалки в пригороде

Жители пригорода Владивостока смогли привлечь внимание должностных лиц к свалке, образовавшейся на месте площадки для накопления бытовых отходов на 3-й Шоссейной улице, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Так как официальные обращения в различные службы и инстанции результатов не дали, местные жители привлекли к проблеме внимание прокуратуры через публикации в социальных сетях и СМИ. Граждане писали, что мусор с официального места накопления отходов перестали вывозить, что привело к разрастанию свалки вокруг мусорных контейнеров. Для накопления отходов на площадке установили даже огромный грузовой контейнер, но переполнился и он.

Местные жители подчёркивают, что один мусоровоз периодически приезжает на площадку, но одна машина не может вывезти все накопленные отходы. Мусор растаскивают крысы и бродячие собаки. Проблема с регулярностью транспортировки отходов сохраняется на протяжении года, мусор вывозят раз в две недели и реже. Жители подозревают, что площадку могли переполнить и предприниматели — место накопления отходов находится возле промзоны с производственными цехами, складами, продовольственными базами и т. д.

Площадку проверил прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьёв, который, убедившись в достоверности предоставленной жителями информации, вызвал на место представителей городской администрации и муниципальной службы «Содержание городских территорий». Свалку ликвидировали, надзорное ведомство следит, чтобы территорию вокруг контейнеров очистили от мусора полностью.

Главе города внесено представление в связи с нарушением законодательства в сфере обращения с отходами.