За вышедшие из строя камеры фиксации на дорогах Новосибирска никто не заплатит

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» к АО «Вокорд телеком» и ООО «СоюзДорСтрой». Поводом для обращения в суд стало то, что камеры фиксации нарушений ПДД, установленные на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Есенина в 2018 году, вышли из строя раньше положенного времени. Однако ни одна из компаний-ответчиков платить за замену устройств не будет. Судебное решение опубликовано на платформе «Электронное правосудие».