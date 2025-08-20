Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За вышедшие из строя камеры фиксации на дорогах Новосибирска никто не заплатит

Камеры сломались раньше срока.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» к АО «Вокорд телеком» и ООО «СоюзДорСтрой». Поводом для обращения в суд стало то, что камеры фиксации нарушений ПДД, установленные на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Есенина в 2018 году, вышли из строя раньше положенного времени. Однако ни одна из компаний-ответчиков платить за замену устройств не будет. Судебное решение опубликовано на платформе «Электронное правосудие».

Компания «Вокорд телеком» провела диагностику четырех вышедших из строя камер и выяснила, что они выработали эксплуатационный ресурс. Починить их невозможно, только заменить, а стоимость одного устройства составляет 750 тысяч рублей.

ЦОДД посчитал, что замену оборудования должен производить поставщик по гарантии. Но «Вокорд телеком» не согласился с этим требованием, так как не является стороной по контракту, подрядчиком выступал «СоюзДорСтрой». Последняя же компания, как оказалось, признана банкротом.

«В удовлетворении исковых требований к ЗАО “Вокорд телеком” отказать. Исковые требования к ООО “СоюзДорСтрой” оставить без рассмотрения», — говорится в решении суда.